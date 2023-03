Astrotarocchi 16 marzo 2023

-Ariete notizie o persona in arrivo che sono ottime, forse per questioni economiche o di lavoro, ci saranno scelte da fare e soluzioni

-Toro ci sono degli ostacoli da superare per arrivare alle vostre soddisfazioni ma sono ostacoli che si superano nell’arco della giornata

-Gemelli ci sono novita e nuove iniziative che prenderete, sono i primi passi verso un nuovo percorso, un po’ di ansia, lecita, c’e’ ma andra’ piu’ che bene

-Cancro nostalgia per qualcosa, probabili notizie che sono in ritardo, ma non temete che arriveranno e si fara’ chiarezza, portano vittoria e grande fortuna

-Leone ci potranno essere nuovi accordi lavorativi che porteranno nel tempo soddisfazioni e riconoscimenti, una crescita lenta ma costante nel tempo, una giornata comunque buona

-Vergine ci sara’ una divertente rimpatriata con qualcuno che vi e’ amico , si prospetta un piacevole incontro

-Bilancia avete a cuore una questione lavorativa che risolverete con calma e tranquillita, arrabbiarsi non serve a molto

-Scorpione una questione di soldi si risolve ma qualcosa disturba questo successo, quello che vi disturba eliminatelo

-Sagittario una bella collaborazione in atto avra’ molto successo e fortuna non cambiate strada

-Capricorno successo e grandi apprezzamenti sul lavoro. E’ un momento di successo personale. Godetevelo al meglio che potete

-Acquario la fortuna vi accompagna in questa giornata e avrete piu’ occasioni di rendervene conto. Occhi aperti

-Pesci qualcuno apprezza molto voi e la vostra capacita’ di riuscire in intenti davvero impossibili per altri. Le cose si aggiusteranno al meglio.

