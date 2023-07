🟥🟧🟨Astrotarocchi🟩🟦🟪🟥🟧14 luglio 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟦Ariete se qualcuno per qualche motivo ha sbagliato con voi, cerchera’ di riparare al danno, oppure si risolve qualcosa in maniera positiva e’ una buona giornata la vostra

🟪Toro ci saranno dei cambiamenti che farete, la pesantezza del periodo trascorso diventa la leggerezza di una piuma, ci saranno argomenti che approfondirete proprio per migliorare la vostra situazione, in questa giornata comunque ci sara’ tranquillita’

🟥Gemelli un sentiero si e’ chiuso, bastera’ tornare un po’ indietro e riprendere la giusta strada, da quel momento, a parte gli ostacoli quotidiani, direi che e’ una strada che percorrerete in maniera tranquilla, tornerete alla serenita’ a breve

🟧Cancro le idee sono solide e robuste da mettere in campo, possono arrivare notizie che un po’ disturbano, ma si risolve brevemente la questione, e’ ora di fare nuovi progetti

🟨Leone qualcuno di voi, sogna di andare via, nel frattempo arrivano notizie di qualcuno che un po’ vi faranno pensare ma in ogni caso la giornata e’ tranquilla

🟩Vergine un cambiamento di direzione o un approfondimento di una questione per voi sara’ un bel colpo di fortuna e vi portera’ diretti a una soluzione, possibili entrate di soldi extra

🟦Bilancia se dovete fare uno spostamento sono possibili piccoli ritardi e comunque nella giornata di oggi sono possibili anche scoperte importanti per voi, tenete le antenne dritte

🟪Scorpione qualche evento vi porta tristezza ma nulla accade per caso, se la compagnia non e’ buona e’ meglio che qualcosa non sia andato come volevate, potreste riuscire a salvarvi da qualcos’altro di piu’ noioso e fastidioso

🟥Sagittario arrivano notizie importanti e per la quale dovrete prendere decisioni importanti, vi allontanerete da cio’ che non vi fa piu’ bene e vi chiuderete decisamente la porta alle spalle, ci sono persone che davvero non vi meritano

🟧Capricorno c’e’ un amore che dura da molto, qualcosa d’importante si sta muovendo verso di voi, e puo’ cambiarvi la vita, non sara’ oggi, ma nei prossimi tempi si, preparatevi adeguatamente a cambiare idee e vita

🟩Acquario anche se si dice che l’amore trionfa sempre a volte e’ complicato farlo trionfare, ma non e’ da voi mollare, spiegate le vostre ragioni, alla fine il risultato l’avrete

🟩Pesci i dubbi che vi passano per la testa, sono piu’ che leciti, andate a fondo alla questione e vedrete che a pensare male a volte si fa bene



🟦🟪🟥🟧Buona giornata 🟨🟩🟦🟪