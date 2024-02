Astrotarocchi 21 febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete per voi in movimento c’e’ il settore sentimentale, dove fin’ora c’e’ stato il buio e’ possibile che si faccia finalmente chiarezza e’ una fase decisiva, sono possibili ritorni ma anche nuove conoscenze che nel tempo possono diventare storie serie e stabili, un passaggio direi importante che va comunque goduto al meglio che si puo’, la giornata e’ interessante

Toro all’improvviso arriva la chiarezza e con essa anche i veri sentimenti vengono fuori, qualcuno parlera’ a cuore aperto di quello che prova, che vorrebbe realizzare e in questo ovviamente vorrebbe coinvolgervi, sempre che la cosa interessi anche voi, diversamente trovate un modo delicato per farlo capire, ferendo, se possibile il meno che potete

Gemelli si realizzano alcuni desideri e arrivano belle sorprese molto positive per voi, e l’armonia che tanto volete, sta per arrivare e’ un periodo veramente molto particolare e positivo, dopo l’inverno l’estate torna sempre, la giornata e’ buona

Cancro una nuova amicizia nasce proprio in questi giorni e questo dara’ nuovo slancio alla voglia di socializzare, divertirsi e perche’ no, per chi cerca l’amore, magari anche trovarlo, se cosi e’, tanto di guadagnato in tutti i sensi, la giornata e’ ottima per voi

Leone la fortuna arriva improvvisa e quando meno ve l’aspettate si risolve una questione a cui pensate molto, chi vi ha causato problemi avra’ la sua strada da seguirsi, nel frattempo studiate un sistema per pianificare ogni cosa con cura, nulla deve essere trascurato

Vergine alcune comunicazioni o pettegolezzi vi faranno fare delle scelte riguardo o il lavoro o la casa, probabile un trasferimento, trasloco nei prossimi tempi, altrove, avete proprio voglia di cambiare tutto, nonostante la paura e’ un bene per voi farlo, se ovviamente potete, e’ un nuovo inizio davvero positivo per voi

Bilancia dopo tanto patire, riuscite a fare chiarezza e a progettare qualcosa che riguarda il vostro futuro e sicuramente una buona idea arriva a squarciare il velo che oscurava la visibilita’, non abbiate paura i nuovi inizi sono sempre particolari, e sopratutto un salto nel buio, ma ce la farete, non fatevi fermare dalla paura

Scorpione sono in arrivo soddisfazioni e momenti cruciali dove la verita’ salta fuori senza alcuna pieta’, ed e’ bene cosi, finalmente tutto sara’ chiaro e si e’ vero, si vive anche di soddisfazioni, la giornata e’ buona

Sagittario arriva il colpo di fortuna e se pensate a voler incontrare qualcuno che a voi preme molto, bene arriva anche questo a far risalire la china di un periodo davvero molto difficile, il piu’ e’ fatto ora vanno messe a punto le sfumature, la giornata e’ ottima

Capricorno anche voi dovrete cambiare delle cose e questo vi spaventa molto, vi crea mille preoccupazioni, in realta’ un cambio di direzione e’ decisamente positivo, quindi se pensate a questo e’ bene che lo facciate, portera’ una bella ventata di novita’ e se si tratta di lavoro anche una bella entrata economica, vale la pena

Acquario se la stanchezza ultimamente si e’ fatta sentire, sta per passare il momento e tornerete in pista, piu’ audaci che mai, si cambiano idee, si rivoluzionano progetti insomma un bello stravolgimento che produrra’ molte idee e novita’, ottima la giornata per voi

Pesci qualcosa non vi torna e cercherete di capire meglio, riuscirete con l’aiuto di qualcuno a scoprire cosa c’e’ che non va, e lo risolvete, la giornata e’ un po’ complicata ma molto risolutiva, a fine giornata sarete soddisfatti dell’operato e delle soluzioni trovate



Buona giornata



Per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi su whatsApp o su messanger