Groenewegen vince la 6a tappa al Tour, Pogacar sempre in giallo

DIGIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Una volata al fotofinish. Dylan Groenewegen vince la sesta tappa del Tour de France 2024, la Macon-Digione di 163 chilometri: l’olandese del Team Jayco AlUla ha anticipato all’ultimo istante Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) e Biniam Girmay (Intermarchè – Wanty). Nulla da fare per Mark Cavendish, rimasto nelle retrovie, che ieri ha superato Eddy Merckx in testa alla classifica con il maggior numero di vittorie di tappa nella corsa francese (35). Non cambia nulla nella generale, Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla sulle spalle dopo averla conquistata nella tappa del Galibier. Domani si torna in strada con la Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin, una crono individuale di 25 chilometri.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).