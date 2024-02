Che tempo che fa, da Martin Scorsese a Ghali: gli ospiti di oggi

(Adnkronos) – Il premio Oscar Martin Scorsese e Ghali tra gli ospiti della puntata di oggi, domenica 18 febbraio 2024, di 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Tra gli ospiti della trasmissione, in onda sul Nove e in streaming su Discovery+, anche Marcello Lippi, Alberto Angela e Massimo Polidoro. L'ultimo film di Scorsese 'Killers of the Flower Moon', con protagonisti i Premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, con Lily Gladstone e Jesse Plemons, è candidato a 10 premi Oscar (tra cui Miglior film e Miglior regia) e a 9 premi Bafta. Il film, tratto dal celebre, omonimo, best seller di David Grann, è scritto da Martin Scorsese con il Premio Oscar Eric Roth. Universalmente riconosciuto come uno dei più grandi maestri della storia del cinema, Martin Scorsese in oltre sessant’anni di straordinaria carriera ha firmato più di sessanta pellicole, tra cui numerosi capolavori entrati nell’immaginario mondiale, vincendo innumerevoli riconoscimenti internazionali tra cui una vittoria e quindici candidature agli Oscar, quattro Bafta, tre Golden Globe, il Cecil B. DeMille Award, una Palma d'Oro e la Carrosse d'or al Festival di Cannes, due David di Donatello speciali, tre Emmy Awards, un Grammy e molti altri premi in tutto il mondo. E ancora: Ghali, tra i protagonisti della 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Casa mia”, quarto classificato al festival e che conta già oltre 11 milioni di streaming solo su Spotify. Tra gli ospiti anche Alberto Angela e Massimo Polidoro, in occasione dell’uscita del libro 'La meraviglia del tutto', l’ultimo regalo di Piero Angela al suo affezionato pubblico, una serie di conversazioni con Massimo Polidoro su temi quali l’universo, la natura, la scienza e l’uomo; Marcello Lippi, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, protagonista del docu-film 'Adesso vinco io' dedicato alla sua carriera, nella quale ha vinto 19 trofei tra cui lo storico Mondiale del 2006, una Champions League e cinque scudetti; Gianrico Carofiglio, nelle librerie dal 20 febbraio con 'L’orizzonte della notte', il nuovo capitolo della celebre saga dedicata all’avvocato Guerrieri; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini. Chiude la serata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, medaglia d’argento nei tuffi sincronizzati da 3 metri ai Mondiali di Doha in Qatar, dove hanno segnato un risultato storico per l’Italia, come prima coppia maschile ad aver vinto una medaglia mondiale nei tuffi sincronizzati; Alfa, vincitore del premio Assomusica per il miglior artista emergente alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Vai!”; Paolo Conticini e Roberta Tagliavini, protagonisti della nuova edizione di “Cash or Trash – Chi offre di più?” sul Nove; Frank Matano; Cristiano Malgioglio; Simona Ventura. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

