Astrotarocchi 5 luglio 2024

🌹 5 Luglio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete accordi fortunati, anche se possono essere di breve durata, sono in arrivo, la costante ricerca di qualcosa che sia soddisfacente per voi, finalmente porta i suoi risultati, l’accordo potrebbe essere di qualunque tipo, sentimentale, economico, lavorativo, sembra che comunque l’otterrete, la giornata e’ buona

Toro Se ci sono battibecchi in coppia a breve torna la serenita’, ci possono essere riconciliazioni, e anche la saggezza di sapere aspettare i momenti giusti per aprire strade e percorrerle, ci si puo’ anche sbagliare ma se quella strada la dovete fare, la farete senza dubbio, quindi tranquillizzatevi, tutto alla fine si sistema

Gemelli la fortuna arriva per vie ” oscure ” nel senso che parlando potrebbe arrivarvi un’informazione importante e li poi sarete voi a decidere se fare o non fare qualcosa, c’e’ un nodo da sciogliere, proprio il vostro dubbio, ma alla fine comunque farete la cosa giusta per voi, e comunque una volta sciolto il dubbio, la via che prenderete vi porta sicuramente anche ad una bella soddisfazione personale, la giornata e’ buona

Cancro attenzione a qualcuno che vi fa le fusa, ma in realta’ indossa una maschera, e’ pronto a sferzare un colpo senza pensarci nemmeno 2 volte, e anche senza nessuno scrupolo, a breve risolverete questa faccenda, tenete alla larga chi in qualcosa stona, prima o poi un conto queste persone lo presentano sempre e la giornata comunque e’ tranquilla

Leone arrivano notizie chiare di qualcuno che si rende conto d’aver commesso qualche errore con voi e fa un passo indietro scusandosi e comunque questo porta una bella occasione fortunata, naturalmente poi capirete voi in che modo, e comunque, la giornata e’ buona

Vergine e’ un po’ come se il destino vi dicesse e’ ora di svegliarsi, ci sono tante occasioni li fuori per lavorare si ma anche per incassare denaro e voi non le vedete, attenzione o pero’ ci fate caso entro qualche giorno oppure rischiate di andare su un sentiero che non e’ quello giusto, potreste fare molta piu’ fatica, quindi o un’occasione d’afferrare al volo o lasciate stare, ricapitera’

Bilancia si naviga verso la fortuna che vi porta nuove amicizie ma anche la risoluzione ad un problema che v’ha dato filo da torcere, e in maniera definitiva, arrivano notizie riguardanti un qualche accordo contratto patto con anche delle belle gratificazioni, la giornata e’ buona

Scorpione la giornata e’ di corri corri generale, sono tante e varie le cose da fare e le giornate sembrano sempre avere poche ore, comunque quello che vi preme, lo riuscirete a mettere a posto e alla fine la giornata scorre, arrivano notizie di qualcuno

Sagittario fine della confusione e di problemi che vanno e vengono e sopra tutto si risolve un annoso problema che da molto tempo vi affliggeva, si risolve e ve lo lasciate alle spalle, la giornata si presenta molto bene e probabile risolutiva

Capricorno hai voglia di cambiare aria, vorresti vederti diversa o prenderti del tempo per ciò che ti piace senza pensare prima a gli altri. È tempo di cambiamenti, ed tempo di fare tutto ciò di cui senti senza sentirti oppressa dalle continue pressioni di tutti, che aspetti a farlo ?

Acquario sei in un momento di stallo, potresti aver preso le distanze da una serie di situazioni che non ti appagavano. È un periodo molto tranquillo per te che stai sfruttando per pensare a ciò che davvero ti aggrada , ti rende tranquilla e serena, ma le zone confort vanno bene fino ad un certo punto, prossimi giorni inizia a fare tutto quello che e’ necessario e a ripartire, la giornata e’ buona

Pesci hai un sogno nel cassetto che vorrai realizzare. Potrebbe essere un nuovo progetto o una nuova idea, ma anche un nuovo inizio con una persona per te importante. Per ora sei in fase di valutazione, hai qualche dubbio o timore che però con un pò di pazienza svaniranno e riuscirai a portare a termine con successo ciò che ti sta a cuore.



Buon venerdi a tutti



