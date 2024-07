Serie A, l’Inter riparte in trasferta col Genoa

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter campione d’Italia ripartirà in trasferta, affrontando il Genoa al Ferraris. E’ questo l’esito del sorteggio del calendario della Serie A Enilive 2024-25, la cui prima giornata è in programma nel weekend del 17-18 agosto. Esordio casalingo per Milan (contro il Torino) e Juventus (contro il Como neo promosso). Il Napoli è atteso al Bentegodi dal Verona, la Roma a Cagliari, mentre la Lazio ospita il Venezia. Esordio casalingo per il Bologna (contro l’Udinese) e in trasferta per l’Atalanta (in casa Lecce).

Primi big match già al terzo turno con Juventus-Roma e Inter-Atalanta, alla quinta invece il primo derby di Milano e Juventus-Napoli. All’ottava giornata Juve-Lazio e Roma-Inter mentre la sfida fra Inter e Juventus è stata programmata per la nona giornata (27 ottobre). La gara di cartello del decimo turno è invece Milan-Napoli. Il derby col Toro e la trasferta a San Siro col Milan attendono la Juve fra la 12esima e la 13esima giornata, all’ultima d’andata invece il primo round fra Roma e Lazio. Il girone di ritorno si apre il 12 gennaio col secondo derby della Mole, alla 21esima Juve-Milan e Atalanta-Napoli, alla 22esima Napoli-Juve e alla 23esima il secondo derby della Madonnina. L’Inter tornerà ad affrontare i bianconeri alla 25esima (16 febbraio) e il Napoli alla 27esima (2 marzo), entrambe in trasferta. Alla penultima doppio incrocio sull’asse Roma-Milano con Inter-Lazio e Roma-Milan.

Questa per intero la prima giornata:

Bologna – Udinese

Cagliari – Roma

Empoli – Monza

Genoa – Inter

Hellas Verona – Napoli

Juventus – Como

Lazio – Venezia

Lecce – Atalanta

Milan – Torino

Parma – Fiorentina

