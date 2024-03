Astrotarocchi 11 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹 11 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete giornata in cui i spostamenti / movimenti sono un po’ complicati e fastidiosi , arrivano notizie che richiedono attenzione e pazienza per essere risolte, e comunque alla fine la giornata scorre bene, solo occupati a risolvere qualcosa

Toro avete la chiarezza di dove vi trovate e dove volete arrivare, sono le scelte che presentano delle difficolta’ e quindi con la testa un po’ per aria, state aspettando, ma se la confusione non la sbrogliate voi, da sola non passa, quindi fate chiarezza su che strada volete percorrere e come, solo poi intraprendetela, troverete la chiave giusta per mettere a punto una strategia, vincente per voi

Gemelli in questi giorni sembrano un po’ tutti fuori dalle righe, e questo un po’ di stress lo crea, ma sapete anche che e’ passeggero quindi non preoccupatevi troppo, tutto rientrera’ nella norma cercate la vostra serenita’ che e’ la cosa piu’ importante, la giornata scorre comunque tranquilla

Cancro giornata dove la fantasia galoppa, e ogni tanto va anche bene, ma ci sono fatti concreti sui quali concentrarsi e nuovi inizi fortunati per voi, qualcuno dovra’ fare chiarezza su questioni che vi riguardano e pur costandogli molto sacrificio lo fara’ e finalmente anche questa cosa si sistema

Leone attenzione a non perdere la pazienza, e’ vero che la calma la concentrazione e’ la virtu’ dei forti, occorrono dei chiarimenti belli e inequivocabili per rimettere in ordine le cose e dopo questo si lascera’ definitivamente un problema alle spalle, la giornata e’ di grande concentrazione

Vergine il problema per voi e’ una situazione in stallo, che riguarda affetti, persone che vi dovrebbero essere vicine, quando meno ci pensate questa faccenda si mettera’ a posto e finalmente potrete archiviare questo periodo veramente difficile e fastidioso, la giornata oggi e’ di riflessione su cosa dire e fare

Bilancia inaspettatamente riscuotete un bel successo, e la tanto sospirata serenita’ sta per essere raggiunta, ci saranno dei cambiamenti che si faranno velocemente e ci si adattera’ altrettanto rapidamente, e’ un cambio di direzione che vi porta tranquillita’ e benessere, la giornata e’ buona

Scorpione arrivano entrate di soldi extra a cui non pensate, possono arrivare da lavoro, promozioni, vincite, eredita’, rimborsi, finanziamenti extra ( se ne avete chiesti ) e arriva anche la tranquillita’ di rimettere a posto conti e cose sospese, un bel momento da godersi in famiglia, come sempre senza pubblicizzarlo troppo, l’invidia e’ sempre in agguato

Sagittario un vostro desiderio potra’ essere esaudito, si aprono delle porte concrete e da li in poi aiutati dalla fortuna arrivate a realizzare quello per cui state tanto lottando, la giornata di oggi e’ tranquilla

Capricorno oggi bisognerebbe essere prudenti ed e’ possibile una visita che poco gradite, cercate di fare buon viso a cattivo gioco e liberatevene presto se dovrete viaggiare sempre con prudenza e i cambiamenti per oggi sono rallentati

Acquario agite, solitamente, con tutte la capacita’ di cui disponete, ma oggi mancate un po’ di saggezza, quindi prima di agire, mettete in campo la lungimiranza e vagliate o meno se e’ il caso di fare qualcosa o di non farla, la giornata comunque scorre tranquilla

Pesci attenzione all’uso della parola oggi sopportate meno del solito e potreste dire cose che non pensate e solo dettate dalla rabbia, meglio tacere o almeno pensare prima di partire e lasciare che la parola faccia danni. Giornata un po’ su e giu’



