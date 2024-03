Astrotarocchi 10 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹 10 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete qualcosa salta fuori allo scoperto e arriva anche la fine di una qualche preoccupazione, ora si potra’ finalmente programmare piu’ di qualcosa, anche alle tempeste c’e’ una fine e meno male, la giornata scorre tranquilla

Toro i cambiamenti in questo periodo sono piu’ o meno all’ordine del giorno, sono la chiave per avere successo nei progetti , per quanto non vi piaccia farli e’ d’obbligo in questo momento ed e’ un bene essere elastici sara’ questo che potra’ aiutarvi a navigare anche in acque tempestose, la giornata e’ buona

Gemelli dalle nuvole, lentamente si esce verso il sole, alcune cose sono finite ed e’ ora di andare avanti, le difficolta’ ve le siete mangiate, date via ai nuovi inizi, la strada non e’ di rose e fiori, e con i sassi che incontrerete ci costruirete il vostro castello, la giornata e’ tranquilla

Cancro oggi piccoli fastidi ci sono, qualche piccola discussione, che non guastera’ comunque la giornata, c’e’, ma la testa e le idee sono altrove, avete in mente qualcuno che proprio non riuscite a scacciare via, e un po’ di nostalgia c’e’, comunque la giornata passa veloce

Leone i problemi che in questo momento ci sono, se ce ne sono, verranno superati senza troppa difficolta’, e si riprendera’ il normale corso della storia, all’improvviso arriveranno notizie che definiscono un problema risolto

Vergine arriva, per chi cerca lavoro una buona occasione a lungo termine, ma non necessariamente e’ per lavoro, potrebbe essere per qualunque situazione in sospeso che si risolve per lungo tempo in realta’ potrebbe essere in maniera definitiva, la giornata e’ tranquilla

Bilancia il momento e’ tranquillo, ci sono una serie di riflessioni riguardo qualche questione per voi importante, ma nel contempo e’ un momento in cui piccoli fastidi vanno e vengono, sono cose risolvibili, con un po’ di pazienza e spirito d’adattamento a breve non ci penserete piu’, la giornata e’ tranquilla

Scorpione ci sono porte che per ora non possono aprirsi, ci sara’ un momento giusto anche per loro, nel frattempo non fermatevi davanti a questa porta aspettando che si apra, proseguite, se ne aprono altre di migliori e piu’ adatte al momento che vivete ora

Sagittario dopo tanta fatica e pesantezza e’ arrivato il momento di riscuotete il vostro credito, qualcosa inizia a risolversi, e finalmente si possono mettere in cantiere nuovi progetti, nuove storie e si puo’ partire per nuove avventure

Capricorno la situazione lavorativa lentamente sta prendendo una buona piega, si aprono nuove possibilita’ di lavoro e quindi per chi deve trovarlo o incrementarlo, ci saranno delle porte che si aprono e si potra’ migliorare la situazione, la giornata e’ comunque buona

Acquario qualcosa vi ha fatto perdere l’entusiasmo per un nuovo progetto, non dovreste abbandonarlo, ma anzi approfittare per aggiustare il tiro e migliorarlo, non andra’ male, anzi tutt’altro

La giornata comunque e’ con un po’ di alti e bassi d’umore

Pesci s’interrompe una situazione che ciclicamente si ripete, all’improvviso arriveranno buone notizie e saranno comunicazioni che portano al successo di qualcosa che avete in sospeso, la giornata scorre senza grandi problemi



Buona giornata a tutti

