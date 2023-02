Fisio fit

Astrotarocchi 11 Febbraio 2023

a cura di Cristina Olmi



-Ariete Vi muovete verso la risoluzione di un problema, sembrerebbe di tipo lavorativo che finalmente pare sbloccarsi, sicuramente entro qualche giorno avrete la sicurezza, e’ comunque una buona giornata

-Toro c’e’ un po’ di ansia per qualcosa di nuovo che dovrete intraprendere ma l’accantonerete, pensando piu’ a come impostare le cose, che alla paura di non riuscire, ci saranno per voi i giusti riconoscimenti nel tempo

-Gemelli sopportate qualcosa che vorreste vedere risolto e in ogni caso c’e’ un bel movimento lavorativo in arrivo, e molti riconoscimenti pubblici

-Cancro cercate di evitare complicazioni di tipo burocratico che nei prossimi giorni possono darvi fastidio , fate subito chiarezza e la cosa si mette a posto in breve tempo

-Leone avete le idee un po’ per aria ma fermerete con grande decisione questa confusione e la risolverete mettendo a posto quello che per ora non e’ in ordine

-Vergine qualcuno cerca di spiarvi per poi togliervi la serenita’ agite con astuzia, chiudetevi a riccio qualche giorno e vedrete che cambieranno strada

-Bilancia ‘e’ un po’ di malinconia e voglia di rinnovare un po’ tutto lavorando sodo e con la fortuna a favore, veramente potrete riuscire a cambiare la vostra situazione in meglio, agite e date uno scossone a tutto attenzione a non ripetere i stessi errori, provate a capire come interrompere certi circoli e una volta che ci riuscite, cambiate strada diversamente non ci sara’ crescita ma solo reiterare le stesse situazioni. E’ ora di cambiare

-Scorpione qualcosa nelle vecchie conoscenze o in famiglia vi disturba tantissimo ma c’e’ un netto miglioramento della situazione avete la conoscenza giusta di ogni famigliare e sapete come prendere le distanze o le posizioni, lasciate le chiacchiere a chi non ha di meglio da fare e proseguite

-Sagittario si stanno per aprire molte possibilita’ per voi sia a livello lavorativo ed economico,siete in attesa dell’occasione giusta e arrivera’, non esitate a spiccare il volo

-Capricorno per voi oggi grandi realizzazioni e grandi soddisfazioni qualunque cosa fate in accordo con le leggi universali avranno riuscita quindi se qualcosa ha necessita’ di una vostra spinta datela oggi e’ il giorno giusto, chiedete e vi verra’ concesso, siate grati per quello che avete e non guardate piu’ quello che poteva essere, se era destino sarebbe gia’ stato,

-Acquario e ci pensate e ripensate da un po’ma senza trovare soluzioni, non e’ il caso, forse di lasciar fare un po’ al destino senza volerci per forza mettere le mani? Si e’ decisamente il caso di lasciar fare, chi veramente vuole esserci ci sara’ senza troppi se e ma, chi non c’e’ e’ bene che faccia il suo percorso e non e’ detto che in futuro non rincroci la vostra strada, proseguite per la vostra

-Pesci oggi con la convinzione che avete di portare avanti le vostre idee, meta’ degli ostacoli che potete incontrare sono gia’ risolti, per l’altra meta’ una grande forza di volonta’ vi portera’ lontano e risolverete tutto, quello che state vivendo diventera’ solo un brutto ricordo, dovete mettere coraggio e determinazione

Buona giornata ❤