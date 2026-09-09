Bancali usati e nuovi
Cronaca

Aspettando l’iPhone pieghevole: spuntano nuovo nome e prezzo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Mancano ormai poche ore all’evento con cui Apple presenterà i nuovi iPhone, il primo dall’insediamento di John Ternus come amministratore delegato dell’azienda. E secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che ha diffuso l’indiscrezione a mezzanotte, il tanto atteso smartphone pieghevole dell’azienda di Cupertino si chiamerà iPhone Duo. Il prezzo di partenza sarebbe di 2.000 dollari per la versione da 256GB di memoria, fino a circa 3.000 dollari per il taglio massimo da 2TB. La commercializzazione dovrebbe iniziare già a ottobre, in due colorazioni: bianco e blu scuro. 

Fino a questo momento le voci di corridoio avevano indicato come nome più probabile iPhone Ultra. La scelta di Duo, se confermata, richiama un’eredità non proprio esaltante: è il titolo che Google ha usato per uno dei suoi numerosi tentativi falliti nel campo della messaggistica, e soprattutto il nome che Microsoft ha già impiegato per i propri dispositivi pieghevoli, il Surface Duo e il Surface Duo 2. 

Le indiscrezioni raccolte finora descrivono un dispositivo pensato per il multitasking: la possibilità di eseguire app iPhone affiancate, una gestione delle finestre che ricorda quella degli iPad e il supporto alla Apple Pencil come strumento di input. I dettagli ufficiali arriveranno a breve, con l’evento in programma alle 13:00 ora della costa orientale statunitense (le 19:00 in Italia). 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Autonomia disabili, “Casa Vitinia” primo progetto con fondi Pnrr

23 Dicembre 2022

Attentato a Barcellona, furgone contro folla sulla rambla: 2 morti e decine di feriti

17 Agosto 2017

Debutto in Borsa di SpaceX: Ipo da record per l’impero spaziale di Musk

22 Maggio 2026
calenda

Calenda: campagna elettorale delirante, ieri si sono occupati di Peppa Pig

10 Settembre 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno