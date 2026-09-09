Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Alcaraz eliminato agli US Open, come cambia il ranking

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz viene eliminato ai quarti di finale degli US Open e perde punti pesanti nel ranking Atp. Il tennista spagnolo è stato battuto da Ben Shelton al termine di una maratona di cinque set e saluta così l’ultimo Slam della stagione, in cui rientrava dopo lo stop di oltre quattro mesi per l’infortunio al polso e a cui arrivava da campione in carica. 

Alcaraz, proprio grazie al trionfo dell’ultima edizione, arrivava a New York con 2000 punti da difendere e la sconfitta con Shelton gli ‘costa’ ben 1600 punti nella classifica generale. Ora lo spagnolo si ritrova con 5560 punti e vede allontanarsi i primi due della classe, Jannik Sinner e Alexander Zverev, che potrebbe ‘scappar via’ in caso di trionfo agli US Open. 

Zverev può già contare su un vantaggio di 2500 punti e potrebbe allungare ancora in caso di semifinale (scenderà in campo questa notte contro l’olandese Van de Zandschulp), di finale o trionfo. Il tedesco arrivava a New York dopo l’eliminazione al terzo turno e ha tutto da guadagnare quindi, avendo già conquistato 300 punti in più rispetto allo scorso anno.  

‘Sorride’ anche Jannik Sinner, che nonostante il forfait per infortunio, che gli è costato 1300 punti nel ranking, rimane saldo al primo posto e ora è a 5940 lunghezze di distanza dal rivale spagnolo. L’azzurro si deve guardare piuttosto dall’ascesa di Zverev, ora a quota 8090 ma che potrebbe avvicinarsi ancora alla vetta. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Il Pakistan propone di ospitare secondo round di negoziati tra Iran e Usa

14 Aprile 2026

Progetto Fuoriclasse 2017/2018, nel Lazio il turismo contro la dispersione scolastica

12 Dicembre 2017

Ucraina, i soldati di Kiev sfilano nella parata di Parigi e Zelensky si commuove

14 Luglio 2026

WMF 2026, istituzioni e territorio aprono l’edizione più grande di sempre: a Bologna il futuro si costruisce insieme

24 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno