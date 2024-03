Ascolti tv, ‘Doc’ vola e conquista la prima serata

(Adnkronos) – 'Doc – Nelle Tue Mani 3', in onda ieri su Rai1, è stato seguito da 5.160.000 spettatori con il 26.9% di share, risultando il programma più seguito dal prime time. Al secondo posto 'Terra Amara' su Canale 5, con 3.026.000 spettatori e il 15.7% di share. Al terzo posto, 'Le Iene presentano: Inside' su Italia 1, con 1.161.000 spettatori e il 7.3% di share. A seguire, tra gli ascolti di prime time: 'Splendida Cornice' su Rai3 (826.000 spettatori, share 4.4%), 'Piazzapulita' su La7 (806.000 spettatori, share 5.3%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (729.000 spettatori, share 4.7%), 'Only Fun – Comico Show' sul Nove (689.000 spettatori, share 3.4%), 'Attacco al Potere – Olympus Has Fallen' su Tv8 (458.000 spettatori, share 2.3%), 'Una Questione Privata' su Rai2 (315.000 spettatori, share 1.5%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)