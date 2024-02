Arriva la nuova CUPRA Born VZ

(Adnkronos) –

CUPRA Born è il primo modello completamente elettrico del. marchio e rappresenza il meglio com rapporto tra prestazioni e elettrificazione.

VZ è l’acronimo di Veloz in spagnolo, che significa veloce, e questa vettura dalle semplici sigle passa direttamente ai fatti. La CUPRA Born VZ è infatti in grado di erogare 240 kW di potenza e 545 Nm di coppia che vengono trasmessi su strada grazie alla geometria ottimizzata delle sospensioni, allo sterzo con setting sportivo e alle migliori performance di frenata. “Nel 2021 abbiamo lanciato CUPRA Born, il nostro primo veicolo 100% elettrico, e questo ha rappresentato una pietra miliare per il marchio. Le 45.300 unità vendute l’anno scorso hanno segnato un aumento del 44,4% rispetto all'anno precedente, un risultato eccezionale”, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di CUPRA. “

CUPRA Born VZ aumenterà le performance di questo modello, dimostrando ancora una volta che elettrificazione e prestazioni sono un connubio perfetto”.

La nuova CUPRA Born VZ dispone di nuovi ammortizzatori e di nuove molle con barre antirollio aggiornate adatte per offrire un migliore controllo della carrozzeria del veicolo e assorbire in maniera ottimale l’impatto con l’asfalto. Il design esterno di CUPRA Born VZ si arricchisce di due nuove colori: l’esclusivo e speciale Dark Forest per CUPRA Born VZ, a cui si aggiunge anche il Nero Midnight.

Internamente i sedili sono molto sportivi e avvolgenti con una seduta ribassata per offrire una posizione e una sensazione di seduta più ergonomica e sportiva. Riguardo il sound misicale la nuova CUPRA Born VZ integra un nuovo sistema audio ad alta fedeltà costituito da 10 altoparlanti, sviluppato in collaborazione con l’azienda audio premium Sennheiser.

