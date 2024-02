Arrivati due importanti riconoscimenti per la Continental GT

(Adnkronos) – La Continental GT è stata eletta migliore auto con due ambiti riconoscimenti in due mercati chiave per Bentley in Europa. Il primo premio è legato alla categoria delle vetture di importazione del segmento lusso nel sondaggio della rivista Auto Motor und Sport.

Il secondo premio per la Continental GT, per la prima volta in assoluto, è il premio Best cars nella categoria lusso di Auto Illustrierte.

La

Continental GT

continua spedita il suo processo di elettrificazione ricordando che è prevista l’introduzione della variante ibrida entro la fine del prossimo anno come da strategia Beyond100 di Bentley.

