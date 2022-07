Ariccia, progetto di riqualificazione della “Casina del Ministro”: pubblicato avviso

“Lo scorso 9 giugno è stata approvata una delibera di Giunta con la quale si manifestava l’interesse dell’amministrazione comunale di invitare soggetti esterni a presentare dei progetti per la riqualificazione, manutenzione e gestione della “Casina del Ministro”. L’intento è quello di sviluppare sempre di più il concetto di cittadinanza attiva e di coinvolgere il più possibile enti, associazioni, cooperative o società nella gestione di immobili pubblici per fare in modo che essi diventino “proprietà” comune. Non si tratta di un bando, ma di un avviso di manifestazione d’interesse, non vi sono dunque particolari vincoli nella presentazione dei progetti che non siano quelli relativi alle competenze dei soggetti proponenti e al fine ultimo dei progetti, che deve essere in linea con l’obiettivo dell’Amministrazione di valorizzare l’immobile sito in Piazza di Corte. Come amministrazione ci riserveremo di approfondire i progetti che ci verranno inviati e ci impegneremo a sostenere l’operatore economico che presenterà la migliore proposta progettuale”.



Così in una nota il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli.



L’Avviso completo è pubblicato nell’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Ariccia a questo link L’Avviso completo è pubblicato nell’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Ariccia a questo link http://www.comune.ariccia.rm.it/notizia/manifestazione-di-interessi-a-titolo-meramente-esplorativo-al-fine-di-acquisire-proposte-progettuali-per-la-valorizzazione-dellimmobile-denominato-casina-del-ministro-situat/

