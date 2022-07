Astrotarocchi: 7 luglio 2022

Ariete fate attenzione a una persona prova molta invidia e cerca di trarvi in inganno, ma siete ben protetti vi accorgerete di chi e’ ed e’ consigliabile cacciarle via dalla propria vita

Toro dovrete superare delle prove, ma la fortuna vi assiste e vi fornisce una chiave per sbloccare la situazione e uscirne fuori molto molto bene

Gemelli un velo di malinconia vi sta attraversando da qualche giorno, si tratta di un intesa con una persone ma non dovete temere ci sara’ un appuntamento e un incontro, si chiarira’ ogni cosa

Cancro Attenzione a un possibile tranello o a non subire troppo il fascino di qualcuno che poi tanto sincero non e’ ci saranno dei battibecchi lasciate parlare questa persona, cadra’ in contraddizione

Leone arriva per voi una riconciliazione per amore non tanto per..sara’ possibile anche qualche spostamento per un viaggio di piacere

Vergine Ci sono degli ostacoli ancora da superare e dei fastidi, ma presto tutto questo finira’ e arrivano le buone notizie che tanto aspettate

Bilancia arrivano influenze di energie positive che aiutano le questioni spinose dandovi una mano a risolvere cio’ che a posto non e’, e arrivano buone notizie

Scorpione ci saranno buone notizie riguardo una battaglia che avete condotto con molta maestria e avrete la conferma d’aver avuto la meglio quindi potete solo rallegrarvene

Sagittario verrete a conoscenza di qualcosa che riguarda la vostra famiglia e ci saranno buoni accordi con qualche persona a voi cara che porteranno nel tempo dei buoni risultati

Capricorno I nuovi progetti che avvii avranno molto successo. Hai tutte le risorse che ti servono. Non sottovalutare le doti e le conoscenze che hai accumulato finora

Acquario le fondamenta sono solide, in voi stessi trovate capacita’ coraggio, sicurezza e conforto, dovete solo cominciare ad alzare i piani, per costruire la casa che sara’ il vostro personale rifugio ( inteso anche come spiritualita’ ) quando il resto del mondo e’ un po’ stretto

Pesci oggi potreste fare incontri molto gratificanti e soprattutto ritrovare persone che si sono perse di vista, e’ in procinto lo sblocco di qualcosa d’importante

Buona giornata a tutti

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su https://lecodellitorale.it/

Mi piace: Mi piace Caricamento...