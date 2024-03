Ardea: muore 70enne in un incidente sulla Pontina Vecchia

Scontro tra jeep e autocisterna in via Pontina Vecchia finisce in tragedia. È successo ad Ardea questa mattina, alle porte della Capitale, dove, per cause in corso di accertamento si è scontrata una jeep Cherokee con un’autobetoniera, che trasportava cemento. Un violento scontro avvenuto poco dopo le ore 8 del mattino davanti ad automobilisti di passaggio, che erano fermati a prestare soccorso ai conducenti che, con entrambi i mezzi, erano finiti nella cunetta che costeggia la carreggiata. A perdere la vita il conducente della Jeep, M.A. di 70 anni. Per lui non c’e’ stato nulla da fare, inutili i tentativi dei sanitari intervenuti. Lanciato l’allarme al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari, una squadra dei vigili del fuoco e gli agenti di polizia locale di Ardea per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Resta da capire eventuali responsabilità a carico dei due conducenti dei veicoli.

Inevitabili i disagi alla circolazione lungo via Pontina Vecchia, con il tratto di strada interessato nell’incidente mortale, che è rimasto temporaneamente chiuso al traffico.