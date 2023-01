Fisio fit

Il Comune di Aprilia ha pubblicato un Avviso pubblico per l’individuazione di associazioni e organizzazioni di volontariato con cui stipulare una convenzione finalizzata alla gestione della Mensa sociale distrettuale di via Lione. La struttura, sita nel quartiere Toscanini, offre la possibilità alle persone in situazione di disagio sociale, economico e familiare, di avere pasti caldi per la cena.

La mensa è aperta per undici mesi l’anno dal lunedì alla domenica dalle ore 19:30 alle ore 20:30.“Obiettivo della presente procedura, spiega l’assessora alle Politiche sociali Francesca Barbaliscia, è garantire alle persone in situazione di grave disagio sociale, economico e familiare la possibilità di avere un pasto caldo. Il progetto viene svolto attraverso il coinvolgimento delle realtà associative del territorio chiamate a mettere a disposizione le proprie organizzazioni e le proprie risorse, soprattutto umane, per garantire un servizio di primaria importanza sociale quale è l’aiuto alimentare ai cittadini indigenti”. La nuova convenzione avrà durata 11 mesi (il mese di agosto solitamente la struttura è chiusa per consentire la manutenzione delle attrezzature e attività di pulizia straordinaria) e prevedrà – per le organizzazioni che si occuperanno della sua gestione – la possibilità di un rimborso per le spese sostenute, fino ad un massimo di 50 mila euro. Il rimborso avverrà sulla base della rendicontazione fornita. Possono rispondere all’avviso associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte all’apposito Registro Regionale da almeno 6 mesi, che abbiano espressamente prevista nel proprio statuto la possibilità di gestione di servizi di assistenza ai cittadini e che dispongano di almeno un cuoco diplomato e di attestazione HCCP per i volontari coinvolti nell’attività.

La domanda dovrà essere presentata a partire dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale dell’ente www.comune.aprilia.lt.it – Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi e dovrà pervenire, pena l’esclusione, non oltre le ore 12:00 del giorno 20/01/2023 alla PEC: servizisociali@pec.comune.aprilia.lt.it La PEC dovrà contenere il seguente oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLA MENSA SOCIALE SITA NEL COMUNE DI APRILIA”.