CUPRA aumenta le sue vendite del 93% nel 2022 e guida la svolta finanziaria di SEAT S.A.

L’impulso inarrestabile di CUPRA è proseguito nel 2022 che segna la cifra di 152.900 consegne e una crescita del 92,7% rispetto all’anno precedente (79.300). I risultati hanno guidato la svolta finanziaria dell’azienda in un anno che ha visto una continua carenza di semiconduttori e altri componenti essenziali. In totale, SEAT S.A. ha chiuso il 2022 con 385.600 veicoli consegnati, con una diminuzione del 18,1% rispetto al 2021 (470.500) dovuto alla carenza di componenti. “Il 2022 è stato un anno imprevedibile ma sicuramente ne abbiamo tratto il meglio”, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di SEAT e CUPRA. “CUPRA ha superato tutte le aspettative ancora una volta, consolidando la sua posizione come marchio automobilistico in più rapida crescita in Europa. I nostri notevoli dati di consegna dimostrano che la domanda per il marchio e i suoi veicoli elettrificati non mostra segni di rallentamento”.

“Di fronte alla continua carenza di semiconduttori e componenti, abbiamo preso la decisione strategica di dare priorità ai modelli CUPRA con margini più elevati rispetto ai modelli SEAT”, ha continuato Griffiths. “Ciò ha inevitabilmente influito sul numero di veicoli SEAT che abbiamo consegnato, ma è stato essenziale per fornire stabilità a lungo termine per l’intera azienda”. La Germania continua a essere il principale mercato di SEAT S.A. con 105.300 unità vendute, un aumento del 1,2% rispetto al 2021 (104.100). La Spagna ha mantenuto la posizione di secondo mercato più importante con 62.900 unità vendute, un 23,1% in meno rispetto all’anno precedente (81.800), seguita dal Regno Unito con 36.600 unità vendute, un 27,9% in meno rispetto al 2021 (50.700). L’Italia sorpassa la Francia e diventa il quarto mercato più importante. Le vendite raggiungono le 25.300 unità, 8,6% in meno rispetto al 2021 (27.600), mentre le vendite calano del 31,1% in Francia (da 31.200 a 21.500). Oltre ai cinque principali mercati, le vendite in Portogallo crescono del 7,6% con 7.800 unità.

