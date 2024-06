Approvata la Variazione di Bilancio per il “Museo del Saxofono” di Maccarese

Il Comune di Fiumicino ha approvato la variazione di bilancio necessaria per lo stanziamento dei fondi destinati all’intervento di manutenzione straordinaria, adeguamento impiantistico e miglioramento dell’accessibilità e della fruizione del Museo del Saxofono.

“L’Amministrazione di Fiumicino ha partecipato al bando con esito positivo, conseguendo un notevole successo e siamo orgogliosi di poter avviare questo progetto sul quale abbiamo lavorato durante tutto il primo anno di mandato. Un’iniziativa non solo migliorerà l’accessibilità e la fruizione del Museo del Saxofono, ma contribuirà anche alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale,” ha dichiarato l’Assessore ai lavori pubblici, Giovanna Onorati “Un importante passo in avanti per la nostra città che renderà il museo più accogliente e sicuro per tutti i visitatori. La delibera, presentata in commissione, verrà valutata durante il prossimo Consiglio Comunale previsto per il 28 giugno 2024.”

L’intervento, per un costo complessivo di € 236.590,00, è stato inserito nell’Avviso Pubblico per la valorizzazione dei Luoghi della Cultura del Lazio che ha permesso la presentazione di istanze di finanziamento per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, miglioramento dell’accessibilità per persone con disabilità, allestimento di spazi espositivi, sviluppo di tecnologie digitali per la fruizione culturale e installazione di impianti di videosorveglianza, antintrusione e antincendio. La Regione Lazio ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi includendo i lavori per il Museo del Saxofono” con un contributo di € 189.272,00, pari all’80% del costo complessivo. Il restante 20%, pari a € 47.318,00, sarà coperto dai fondi comunali.