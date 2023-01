Anzio: Spettacolo teatrale “Noi in quanto che…”

Fisio fit

Teatro Uniko di Lavinio/Anzio

Anteprima Nazionale

Presente in sala GREG in Regia

Venerdì 20 Gennaio 2023 alle ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Noi in quanto che….” con L. Circosta, R. Graziosi, V. Della Bidia. Si torna a Teatro tra risate e divertimento. Due artisti Lallo e Riccardo, il primo proveniente dal patinato mondo della tv e l’altro dal teatro vecchio stampo, decidono di mettere su uno spettacolo comico. Irrompe tra i due una bellissima attrice Vania .Una carrellata di “scenette” come si chiamavano una volta, un susseguirsi di sketch con divertenti chiavi di lettura su grandi personaggi della storia. Sketch di denuncia e politicamente scorretti, strampalate interviste, tutto scorre come da copione, monologhi, canzoni.

Lo spettacolo strizza l‘occhio ai vecchi show del sabato sera e a quella tv in bianco e nera con le signorine buonasera, cordiali ed impeccabili. Vania è l’attrice chiamata e voluta da Lallo a tutti i costi e quasi subito si scoprirà l’infimo pruriginoso motivo, Riccardo è basito ma non può fare altro che accettare. Lo show sta per iniziare. Tra cadute di stile, litigate, rivendicazioni e sketch lo show arriverà al termine con un finale rassicurante e politicamente corretto. Ma c’è un piccolo intoppo: i due attori in realtà si detestano, e mal sopportano le loro differenze artistiche, entrambi credono di avere in mano la chiave del successo mentre Vania tenta invano di fare da paciere tra i due. Non mancate! Info: 347 6644361.