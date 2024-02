Anzio: Open Day Olistico Gratuito il 25 febbraio

Anzio: Open Day Olistico Gratuito domenica 25 Febbraio

Oriente e Benessere Accademia delle Arti presenta:

“Una Giornata Insieme per il benessere psicofisico e la prevenzione”

L’evento gratuito è stato organizzato da Natascia e Romina Malizia (Giornaliste Pubbliciste ed Operatrici Olistiche certificate) ideatrici del progetto “Oriente e Benessere Accademia delle Arti”. L’obiettivo dell’evento gratuito è di riuscire a sensibilizzare ed avvicinare i cittadini ad uno stile di vita sano e che porti benessere psicofisico e riequilibrio energetico. Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 sarà possibile partecipare gratuitamente (su prenotazione) alle varie attività che si alterneranno nel corso della giornata presso la sede dell’Associazione Culturale Lavinia Litora (Villa Claudia – Anzio (Rm) in un ambiente accogliente tra tisane e professionisti preparati.

La Giornata dedicata al benessere e la prevenzione sarà beneficiata dalla presenza degli Operatori dell’Associazione Onlus Tutti per Te Servizi Sanitari H24 di Walter Montis che durante la giornata effettueranno gratuitamente le misurazione dei Parametri Vitali (misurazione glicemia, pressione arteriosa) e piccole nozioni di Primo Soccorso. Grazie alla loro collaborazione è in forse la presenza dell’ex Assessore alla Sanità, uscente Regione Sardegna il Dott. Mario Nieddu.

La giornata inizierà già dalla prima mattinata con la Danza Orientale e le Maestre Natascia e Romina Malizia “Awalim le Danzatrici di Iside” (dalle ore 10.00 alle ore 11.00). La Danza Mediorientale è comunemente conosciuta come Danza del Ventre, i suoi movimenti dolci e sinuosi trasmettono benefici a livello fisico e mentale: < Rilassa il corpo, lo spirito e la mente. Rafforza e delinea le braccia; aiuta la memoria e la creatività; corregge la nostra postura; rende eleganti e femminili; rassoda e brucia calorie; tonifica e modella i muscoli addominali; aiuta la nostra agilità ed autostima; allevia i sintomi premestruali; favorisce la circolazione; fa socializzare e dona allegria. Può aiutare a dare sollievo dallo stress alla schiena agendo contro la compressione dei dischi che deriva da una vita sedentaria. Attraverso i movimenti della colonna vertebrale e del bacino si ha un effetto simile a quello dello Yoga nell’attivazione dei Chakra.> Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 sarà la volta dell’incontro dedicato alle Erbe principali per riequilibrare ed armonizzare gli ambienti domestici e/o lavorativi “Riconoscere le Erbe per le energie positive” a cura di Natascia e Romina Malizia. Prima della pausa pranzo si continuerà dalle ore 12.30 alle ore 14.00 con i preziosi Oli Essenziali e Dosha attraverso anche l’utilizzo della Radionica e Radiestesia. Si dimostrerà, dopo aver introdotto l’argomento“Radionica e Radiestesia”, l’uso del Pendolo applicato nel riequilibrio energetico dei Chakra e gli Oli Essenziali consigliati. Si introdurrà anche il quadrante radiestesico relativo ai Dosha di appartenenza che in Ayurveda (Antica Medicina Indiana) sono le tre sostanze vitali presenti nell’apparato psico-somatico di ogni persona. Ogni individuo nasce con una propria costituzione basata sulla diversa combinazione di Vata – Pitta – Kapha; l’incontro sarà condotto da Natascia e Romina Malizia Operatrici Radiestesiche certificate.

Dopo la pausa pranzo la giornata proseguirà con lo Stretching dei Merdiani il Makko Ho con la Maestra certificata Donatella Canneddu. Dalle ore 15.00 alle 16.00 si potrà provare in piena comodità il Makko Ho; esercizi fisici che stimolano, attraverso il movimento accompagnato dal respiro, il riequilibrio energetico dei meridiani promuovendo la salute del corpo-mente-spirito.

A concludere la giornata l’ultimo incontro condotto da Natascia e Romina Malizia dalle ore 16.30 alle 18.00 si chiuderà con la “Lettura delle vite passate” introducendo l’argomento dedicato a Brian Weiss (Psichiatra e scrittore statunitense, sostenitore delle aree pseudoscientifiche quali la reincarnazione, l’ipnosi regressiva, la progressione a vite future e la sopravvivenza dell’anima dopo la morte esperto in Ipnosi Regressiva per il superamento di blocchi e traumi). Le attività sono completamente gratuite ma si richiede obbligo di prenotazione per migliorare l’organizzazione. Per prenotare liberamente una delle attività o anche tutta la giornata, l’abbigliamento consigliato per le attività in movimento, chiamare e/o scrivere al numero +39. 328.9712092, seguire Evento Facebook e website .