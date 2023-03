La Sampdoria potrebbe evitare il fallimento grazie ad una nuova proprietà. Lo storico club di Serie A, in crisi finanziaria da parecchio tempo, sta rischiano la retrocessione sul campo e il tracollo per i debiti nei tribunali. All’attivo non ci sarebbe neanche un euro già dal 2022 . L’ex proprietario della Samp Ferrero è tornato in libertà ma, non potrà più esercitare la sua carica di presidente.

Per i blucerchiati la situazione è drammatica, c’è un debito da saldare di circa 200 milioni. Deve essere pagato il tutto entro il 6 giugno, i giudici affermano altresì, che, si deve pagare il creditore e dovrà esserci un cambio di proprietà.

Ferrero non c’è più, al suo posto ora c’è Marco Lanna, guida del board che sta cercando di evitare il fallimento. «Continueremo a lottare fino in fondo, come sta facendo la squadra, per trovare una soluzione alla nostra amata Sampdoria. Cerchiamo di portare avanti quello che possiamo e ringrazio tutte le aziende genovesi che ci stanno aiutando, così come il sindaco di Bogliasco Pastorino, che ha capito il momento”.

Il prossimo proprietario della Sampdoria potrebbe essere Massimo Zanetti, il ” Signor Segafredo“ inizialmente avrebbe valutato l’opzione di un ingresso in società attraverso il prestito convertibile, ma si sarebbe poi orientato su una strada differente, un’azione da compiere in solitaria valutando il momento più opportuno in cui intervenire. E proprio il fattore tempo è diventato l’elemento chiave della vicenda”, afferma Repubblica, Zanetti sarebbe pronto a salvare la Sampdoria.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet