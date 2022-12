ANZIO-NETTUNO: MARE SOTTOSOPRA DECOLLO PERFETTO

Il Rotary Club Costa Neroniana continua a distinguersi per le iniziative molteplici e sempre molto partecipate di cui è protagonista nella nostra zona: servizio per la società locale e prestigio per il sodalizio. Con lo spirito del motto “servire al di sopra di ogni interesse personale” il gruppo di Anzio/Nettuno, sotto l’illuminata presidenza del Comandante Gilberto Zampighi, ha dato il via ad un altro impegnativo progetto denominato “Mare Sottosopra” che porta il mare fra i banchi di tante classi elementari di Anzio e di Nettuno. Un progetto che ha ideato e che sta sviluppando con l’entità ambientalista piu concreta ed impegnata di Anzio: Uniti Per l’Ambiente. Una sinergia, nel nome del servizio alla comunità, che fa bene al nostro territorio. Il progetto offre ad una platea di circa 650 bambini tante immagini ed informazioni sugli aspetti ed i problemi del mare con l’intento di stimolare quegli approfondimenti educativi che i docenti potranno sviluppare durante l’anno scolastico. Il successo del progetto è apparso evidente sin da quando fu proposto al corpo insegnante e le adesioni si sono rivelate superiori alla disponibilità di tempo di coloro che tengono queste lezioni speciali sul mare; al punto che alcune classi sono state abbinate in aule più capienti.

Il 16 dicembre si è tenuto il secondo incontro presso l’istituto comprensivo di Anzio III: primo appuntamento presso la Scuola Primaria e dell’Infanzia “Gianni Rodari” e successivamente presso la Scuola Primaria “Ex Anmil”. la seconda e partecipatissima “lezione sul mare” e stata tenuta dal biologo marino Dr. Claudio Brinati, socio del Rotary Club Costa Neroniana, che ha illustrato ai bambini alcune tematiche, riguardo l’ambiente marino, di assoluto valore. Nell’anno in cui l’assemblea Generale dell’ONU ha definito il 2022 “Anno Internazionale della Pesca e dell’Acquacoltura”, l’insegnate speciale dei bambini si è soffermato sugli abitanti dei nostri mari interessati dalla pesca e dall’acquacoltura, dei vari metodi di pesca, dell’acquacoltura in mare, dell’ambiente marino e della protezione delle coste: ha portato come esempio la proposta dell’area marina di Tor Caldara e delle secche di Tor Paterno. La capacità del relatore di rendere semplice e comprensibile una materia complessa ha incantato i giovani auditori che si sono cementati in domande interessanti e curiose a cui hanno puntualmente ricevuto . risposte semplici, chiare ed esaustive. La prima lezione era stata tenuta il 13 dicembre presso l’istituto S. Lucia Filippini, in una grande aula gremita da piu classi, dalla insegnante di tecnica e pratica subacquea Eliana Pavoni che si è rivolta ad un’attenta platea di alunni che ha letteralmente incantato con i sui racconti sul mondo subacqueo.

L’ultimo intervento per il 2022 e stato tenuto il 21 dicembre dall’Ammiraglio Mario Billardello, già comandante dell’Amerigo Vespucci, che ha raccontato il mare agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria presso l’Istituto S. Lucia Filippini di Nettuno. Un insegnante speciale che, con la capacità di chi è abituato ad insegnare e l’esperienza di un uomo di mare ha toccato vari argomenti suscitando la curiosità dei piccoli spettatori. Ha raccontato che cosa va per mare ed il fascino della nave scuola italiana piu bella del mondo che egli ha avuto il privilegio di comandare. Ha parlato dei pericoli del mare, dell’economia che si sviluppa nel mare e dei popoli che di essa vivono. Ma forse l’aspetto piu educativo ed in perfetta sintonia con i problemi del nostro tempo è quello relativo all’inquinamento marino. L’intervento molto efficace ha inteso “mettere il mare nelle loro mani, nelle mani degli uomini e delle donne di domani. Gli insegnanti hanno ritenuto queste lezioni speciali sul mare di grande interesse anticipando che esse saranno lo stimolo e la base di partenza di approfondimenti con i loro alunni.

Il lavoro di “mare sottosopra”, continuerà presso le classi elementari nel corso dell’anno scolastico e non è affatto escluso che il progetto verrà riproposto nel corso del prossimo anno scolastico.

