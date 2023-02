Anzio, in corso la manutenzione straordinaria delle strade comunali in località Lido delle Sirene

Fisio fit

Ad Anzio, in località Lido delle Sirene, sono iniziati i lavori per il rifacimento del manto stradale lungo Via Circe, Via Sibilla, Via Venezia, Via Rimini, Via Leda, Via dei Lillà, Via delle Orchidee e Via della Stazione. Le opere di manutenzione straordinaria, coordinate dall’Ufficio Tecnico Comunale, saranno ultimate nei prossimi giorni.