Anpal Servizi, con il cruscotto Lmi ecco probabilità reinserimento lavorativo per ogni professione

(Adnkronos) – Un saldatore e tagliatore a fiamma a Benevento ha il 63,8% di possibilità di essere riassunto in 12 mesi se si rimette sul mercato. E l’11,3% di diventare carpentiere e montatore di carpenteria metallica. È un esempio di una stima desunta dal cruscotto interattivo Labour market intelligence (Lmi), realizzato da Anpal Servizi. L’obiettivo è offrire uno strumento di supporto agli operatori dei centri per l’impiego per definire il profilo di occupabilità della persona che cerca lavoro e identificare il percorso più appropriato al suo inserimento (o re-inserimento) nel mercato del lavoro. Una valutazione che evidentemente poggia non solo sulle competenze e le caratteristiche dell’utente, ma anche sulle dinamiche del mercato del lavoro locale. Il cruscotto registra ed elabora i dati delle assunzioni desunte dalle Comunicazioni obbligatorie (Sisco, ministero del Lavoro) aggiornate al III trimestre 2023, combinandole con le previsioni Excelsior Unioncamere-Anpal sulle entrate al IV trimestre 2023, per ciascuna delle 617 professioni al V digit della classificazione Cp-Istat 2011 associate all’Atlante del lavoro e delle qualificazioni di Inapp. Per riprendere l’esempio, nel III trimestre 2023 sono stati attivati 7 contratti di saldatore e tagliatore a fiamma nella provincia di Benevento da parte di 6 datori di lavoro. Dalla sezione 'Domanda di lavoro' si evincono altre informazioni: i 7 lavoratori sono tutti maschi, assunti con contratto a tempo indeterminato nel 42,9% dei casi e hanno per lo più (42,9%) un’età compresa tra i 45 e i 54 anni. Pochi i giovani tra i 15 e i 24 anni (il 14,3%). Il cruscotto si compone anche della sezione Atlante del Lavoro, che riporta l’insieme delle informazioni contenute nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni. Per ogni professione è quindi possibile conoscere: il settore economico professionale, i processi, le sequenze, le aree di attività (Ada), le attività e i risultati attesi. Pertanto, selezionando una o più Ada, la dashboard restituisce la lista delle professioni associate. C’è poi la sezione 'Job-to-job transitions', che riporta l’elenco delle professioni prossime secondo l’Atlante del lavoro e probabili secondo l’analisi delle transizioni occupazionali osservate attraverso i dati delle comunicazioni obbligatorie. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

