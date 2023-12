Ang£lica esce in radio con il nuovo singolo “Senza Identità”

Dal 22 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Senza identità”, il nuovo singolo di Ang£lica disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 15 dicembre.

“Senza Identità” è un brano sull’identità persa dell’essere umano, che spesso cerca di omologarsi a cio? che gli conviene di piu?. In maniera schietta e arrabbiata parla di una societa? superficiale, superba, sovrastata da un individualismo di massa in cui esiste l’uno ma non il tutto. Parla della parte effimera della vita e fa il punto su che cosa restera? dell’umanita? alla fine di tutto se non le azioni indegne, la povertà e una natura degradata in nome del potere e del progresso. E quindi ha senso odiarsi,giudicare o farsi la guerra?

Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Senza Identità nasce come sfogo di un dolore e di un disagio che spesso provo e nascondo,fingendo che vada tutto bene. L’ho scritta per tutte quelle persone che come me vogliono urlare quanto sia difficile vivere felicemente in un mondo a cui non ci sentiamo di appartenere,e quanta paura abbiamo di vivere in un presente senza possibilità e in un futuro senza sogni. Vorrei che alle persone arrivasse il messaggio di provare ad essere migliori,non solo per noi stessi ma soprattutto per le generazioni che arriveranno e riflettere su quello che stiamo facendo realmente per cambiare le cose.”

Biografia

Anjelique Fontanella, conosciuta anche come Ang£lica, e? una cantante Neo Soul/ R’n’B di 23 anni nata a Trieste ma di origini napoletane. La musica e? stata una compagna costante nella sua vita. Quando scrive le sue canzoni, il suo obiettivo principale e? aumentare la consapevolezza su questioni che le stanno a cuore,sensibilizzare e provocare riflessioni, con l’intento di dare un contributo positivo alla societa?.

I suoi testi(scritti sia in italiano che in inglese) parlano della tossicita? delle relazioni violente, le sfide affrontate dai giovani e la superficialita? dei legami umani. Le sue influenze musicali provengono da artisti come Amy Winehouse, Rihanna, Mina e Lucio Battisti.

Nel 2022 firma il suo primo contratto discografico, dando forma alla sua futura carriera di cantante. Ora sta lavorando alla realizzazione del suo primo album, insieme ad un cover album in versione acustica.

Per lei la musica e? un rimedio al dolore e un mezzo per esprimere se? stessa in maniera autentica.

