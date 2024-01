AMI diventa Charleston By Biancone

(Adnkronos) –

Citroën Ami – 100% ëlectric continua a far parlare di sé portando al debutto la AMI Charleston By Biancone. Si tratta di un vero e proprio viaggio nel passato glorioso del Brand in chiave contemporanea e sostenibile. Il progetto porta la firma del designer e imprenditore Massimo Biancone, che ha interpretato l’oggetto di mobilità francese prendendo spunto dalla Citroën 2CV Charleston con la suggestiva colorazione bicolore Rouge Delage/Noir e alcuni stilemi delle auto degli anni Venti e Trenta. Il designer Massimo Biancone afferma : “L’obiettivo del progetto ‘Ami Charleston’ è stato, fin da subito, quello di riportare alla luce il gusto per l’eleganza ed enfatizzare il comfort di bordo, concetti questi presenti da sempre nel DNA del marchio Citroën. Il viaggio è stato quello di guardare con occhi nuovi un prodotto che è già in circolazione e tenendo bene a mente la storia, la cultura, del brand mi ha permesso di creare una versione capace di coniugare passato, presente e futuro.”



AMI Charleston By Biancone non è solo una reinterpretazione estetica, ma anche un'esperienza di guida che esalta il valore della Citroën Ami, internamente l'abitacolo è ancora più ricco e sofisticato con i nuovi sedili più ergonomici e confortevoli, i tappetini in gomma, i pannelli porta, lo specchietto retrovisore centrale e il tetto in tela apribile. Tra gli altri elementi distintivi della Ami Charleston by Biancone ci sono anche la luce cortesia sotto la plancia, l'oscuramento dei vetri laterali e del lunotto per garantire maggiore privacy, l'impianto audio Bluetooth e il sistema vivavoce. Dichiara Alessandro Musumeci Direttore Marketing di Citroen Italia: “Ci riempie di entusiasmo e orgoglio sapere che un designer di fama internazionale come Massimo Biancone abbia deciso di personalizzare e valorizzare la nostra soluzione di mobilità, anticonformista e accessibile, con il proprio stile e tecnica creativa. Si tratta dello stesso approccio, audace, originale e creativo, che è nel DNA della nostra Marca. Del resto, da sempre, traiamo ispirazione dal nostro glorioso passato per creare veicoli dalla forte personalità estetica ma impreziosite dalla tecnologia più sofisticata attualmente disponibile. E la nuova Ami Charleston by Biancone non fa certo eccezione, essendo un autentico capolavoro di design che coniuga passato, presente e futuro, oltre che un suggestivo tributo all’iconica Citroën 2CV Charleston, ancora oggi nei cuori di milioni di appassionati in tutto il mondo”.

