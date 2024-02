Nuova Lancia Ypsilon: parte il tour nelle concessionarie italiane

(Adnkronos) – La nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina arriva nelle concessionarie italiane. Prodotta in soli 1.906 esemplari sarà presentata nelle prime 100 concessionarie italiane già pronte con la nuova brand identity del Marchio torinese. La nuova Lancia Ypsilon percorrere 12.000 km coinvolgendo 60 città in 20 regioni. Un roadshow itinerante il cui fine è quello di mostrare a tutti i potenziali acquirenti la prima vettura completamente elettrica Lancia. Una cinque porte top di gamma nel segmento B. Showroom più che concessionarie, che diventano delle vere e proprie boutique all’interno delle quali i clienti vengono accolti e avvolti da un’esperienza unica fatta di bellezza, design e italianità. Spazi dedicati Lancia in cui sarà possibile vivere un’esperienza di acquisto sempre più esclusiva, grazie a venditori dedicati e certificati Lancia, il cliente potrà vivere un’esperienza di acquisto premium ed immersa. L’Edizione Limitata Cassina sancisce il legame tra due eccellenze italiane nei rispettivi ambiti di attività, l’automotive e l’interior design. La rinnovata Ypsilon è simbolo della rinascita di un Marchio storico, un modello fatto di forme e contenuti esclusivi come ad esempio il tavolino multifunzionale che porta la firma di Cassina o l’ampio display

da 10,25” dotato del sistema S.A.L.A.

Motore elettrico da 156 cavalli per un’autonomia fino a 403 km nel ciclo combinato WLTP. Tante le tecnologie di serie, tanta la sicurezza, la Nuova Ypsilon è dotata di sistemi di assistenza alla guida di livello 2.

Secondo quanto affermato da Luca Napolitano, Lancia Brand CEO, il 2 febbraio sono state aperte le prenotazioni della nuova Ypsilon Edizione Cassina e sono stati raccolti oltre 4.000 manifestazioni di interesse che —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)