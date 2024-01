I Kia Green Talks tornano per il secondo anno consecutivo in Val d’Ayas

(Adnkronos) – Per il secondo anno consecutivo, tornano i Kia Green Talks, una rassegna di appuntamenti per promuovere tematiche ambientali e di sostenibilità. Tutti gli appuntamenti saranno moderati da Emanuele Bompan, giornalista specializzato in temi di sostenibilità ambientale ed economia circolare. Il primo appuntamento dei Kia Green Talks è previsto questo sabato 27 gennaio. Emanuele Bompan incontrerà per l'occasione Serena Giacomin (Fisica climatologa, Presidentessa di Italian Climate Network) e Marta Galvagno (Ricercatrice di ARPA Valle d'Aosta Area Sostenibilità Ambientale e Cambiamenti Climatici) per discutere di temi che riguardano il Cambiamento Climatico e in particolare gli effetti del Cambiamento Climatico nell’ecosistema montano. Il secondo incontro è calendarizzato per sabato 10 febbraio dove saranno protagonisti la scienza e le montagne, Sabato 17 febbraio invece sarà la volta di Irene Borgna (Responsabile dell’educazione ambientale per le Aree Protette delle Alpi Marittime) mentre l'ultimo appuntamento è previsto per il 30 Marzo dove sarà presente il Direttore di National Geographic e le Scienze Marco Cattaneo.

Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & CRM Director di Kia Italia ha dichiarato: “Per noi di Kia è fondamentale continuare a ispirare azioni sostenibili che possano essere concrete e a beneficio delle future generazioni. Vogliamo usare la nostra voce e i nostri strumenti per sensibilizzare e creare consapevolezza sulle tematiche ambientali, che riguardano tutti noi e, soprattutto, i cittadini globali di domani”.

Anche Alex Brunod, Sindaco di Ayas-Champluc, si è detto entusiasta dell’iniziativa, dichiarando: “Siamo felici e onorati di ospitare anche quest’anno i Kia Green Talks nella cornice del nostro territorio. Salvaguardare l’ambiente e il nostro ecosistema è di fondamentale importanza e siamo fieri di appoggiare Kia in questo progetto virtuoso”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

