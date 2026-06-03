Amadeus torna in Rai, l’annuncio di Fiorello: “Ospite speciale a La Pennicanza”

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Amadeus torna finalmente in Rai ma… come ospite speciale de ‘La Pennicanza’, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fiorello durante la puntata di oggi, terzultima della stagione. “Domani ci sarà il ritorno in Rai di Amadeus. Lo filmeremo mentre entrerà in via Asiago e darà i documenti alla guardia”, ha dichiarato lo showman, invitando poi i fan a presentarsi fuori dagli studi alle 12:15 per dare il benvenuto al conduttore.

La puntata si è aperta con il commento sui dati di ascolto della Festa della Repubblica di ieri, che ha totalizzato il 44,1% di share: “Mettiamola al posto di Sanremo, diamo solo parate in tv. Pensate che La Russa ha proposto all’ad Rossi di lanciare un nuovo canale, ‘Rai Cingolato’”. Restando nella Capitale, Fiorello ha ironizzato sugli effetti insoliti del maltempo di oggi: “C’è stata una tromba d’aria pazzesca, solo che qui gli alberi invece di cadere si sono rimessi in piedi. I romani hanno anche dato un nome a questo tornado, come fanno in America. L’hanno chiamata ‘A li morta*** tua’!”.

Lo showman ha quindi voluto riaccendere anche oggi i riflettori sul caso del progetto ‘Phobos’ in Umbria: “Faccio un nuovo appello ai TG, dopo quello caduto nel vuoto di ieri – le sue parole -. Mi rivolgo ai direttori, che fanno finta di non sentire: della notizia se ne è occupato il Times di Londra, ma non voi. Possibile che questa notizia non vi interessi neanche un po’? C’è un veto? Non fosse stato per i volenterosi ragazzi dei comitati umbri che mi hanno chiamato per chiedermi una mano io non avrei saputo nulla. Cosa c’è dietro? Devo chiamare Report?”, aggiunge lo showman con un pizzico di ironia.

Sul Festival di Sanremo 2027 di Stefano De Martino, invece, lo showman commenta i rumors sugli ospiti previsti: “Io ne ho già contati 47, manca solo Godzilla. Ve ne dico solo alcuni: Izzo, Paolantoni, Emma, Belen, Martina Miliddi, il cane Gennarino, Herbert Ballerina, la Clerici, Maria De Filippi, l’intero tavolo di Fabio Fazio e l’ultimo che si è aggiunto ieri, Gerry Scotti. Io non prenderei nessuno di questi, per fare una sorpresa chiamerei personaggi come Milo Infante, Liorni”, conclude Fiorello.

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