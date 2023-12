“Alitalia comprata per 1 euro da Ita Airways”

(Adnkronos) –

Alitalia è stata comprata per 1 euro da Ita Airways. Lo riferisce il sito web del Corriere della Sera che ha ottenuto copia del documento 'Stima del valore di mercato del perimetro Aviation delle società Alitalia e Alitalia Cityliner', di 44 pagine datato ottobre 2021. Nel documento c'è l'indicazione del patrimonio netto dell'ex vettore di bandiera, ma anche del 'reddito netto atteso' che è negativo. "Messe insieme queste due voci si scopre che il valore economico di quel ramo al 30 settembre 2021 è di -4,8 milioni di euro". "Il professore Fiori, contattato a proposito del documento, conferma l'autenticità" si legge nell'articolo. "I commissari avrebbero dovuto dare a Ita quasi 5 milioni per cedere l'asset — spiega Fiori al telefono —, ma siccome questo non si può fare allora la transazione ha visto un esborso di 1 euro a favore dell'amministrazione straordinaria", prosegue il sito web del quotidiano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)