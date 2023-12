“Babbo Natale non esiste”, genitori infuriati contro dirigente scolastica

(Adnkronos) – Genitori infuriati in una scuola elementare del Veneto dove una dirigente scolastica si lascia scappare che Babbo Natale non esiste. E' quanto riporta il Giornale di Vicenza. L'episodio è avvenuto a Lerino a Torri, durante le recite di Natale. "I nostri figli si sono messi a piangere, increduli per ciò che avevano appena scoperto", hanno detto infuriati alcuni genitori, racconta il giornale, mentre per la scuola "si è trattato di un enorme fraintendimento". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

