Alessio Selvaggio fuori con il nuovo singolo “Noi Tre”

Dal 1° settembre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Noi Tre”, il nuovo singolo di Alessio Selvaggio che farà parte della colonna sonora del nuovo film di Federico Moccia “Mamma qui comando io” in tutte le sale cinematografiche dal 14 settembre 2023.

“Noi Tre”, il nuovo singolo di Alessio Selvaggio scritto appositamente per la colonna sonora del nuovo film di Federico “Mamma qui comando io”, è un inno ad essere invincibili quando tutto sembra essere impossibile, quando sembra che mollare sia la scelta più giusta. Il brano parla di una famiglia, dei vari ricordi che frugano nella mente del padre, che crede nell’amore della famiglia, crede che tutto si possa superare rimanendo uniti “Noi tre”.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Noi tre è il culmine di un percorso, un viaggio intorno alla costruzione del brano perfetto per il film di Federico Moccia ‘Mamma Qui Comando’ “.



Il videoclip di “Noi tre” è la perfetta rappresentazione del significato del brano, immagini semibuie che raffigurano l’artista si alternano a scene del film e forniscono un immaginario unico alla dimensione della canzone.

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://youtu.be/0o3QQPprJ3k

Biografia

Alessio Selvaggio è un artista palerminato classe 94′. Si è formato artisticamente presso la Shakespeare Theatre Academy diretta da Tony Colapinto. Nel 2018 ha partecipato a X-Factor 12 Italia, conquistando quattro sì e standing ovation del pubblico, arrivando sino ai Bootcamp. Nel suo percorso artistico ha partecipato agli incontri con il Maestro Beppe Vessicchio, Ignazio Boschetto (il Volo), Sarah Jane Morris, Pietro Lo Piccolo, Lalo Cibelli, Luca Pitteri e Tony Colapinto. Nel 2017 e nel 2019 è stato ospite alla Cerimonia di Gala della Shakespeare Theatre Academy con il Maestro Giancarlo Giannini. Il 15 maggio 2020 ha esordito con il suo primo brano inedito “Amore Diverso”, prodotto da Gianni Testa e Tony Colapinto (Joseba Publishing e Shakespeare Theatre Academy), scritto in collaborazione con Giacomo Eva. Finalista della terza edizione di All Together Now 2020 su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker con Francesco Renga, Rita Pavone, Anna Tatangelo e J-Ax.

Ad agosto 2022, si esibisce al concerto organizzato da Radio Deejay a Riccione “Deejay On stage”,condividendo il palco con Gianni Morandi, Francesco Gabbani, La Rappresentante di Lista e Rudy Zerbi in giuria. Il 29 settembre del 2022, a Lampedusa, conquista il pubblico con il suo primo concerto, esibendosi in Piazza Castello. L’8 dicembre 2022, si esibisce in concerto a piazza Risorgimento ad Avezzano, in occasione dell’evento Rai “Magie di Natale” con Lino Banfi testimonial dell’evento.Nel dicembre 2022 partecipa ad uno stage con Massimo Boldi, presso la Joseba Publishing di Roma.

Il 18 maggio 2023 pubblica il singolo “Per non soffrire” , su tutte le piattaforme digitali.

