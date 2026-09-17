Alemanno denuncia: “Volantino con Vannacci a testa in giù, così Anpi chiama a mobilitazione contro di noi”

(Adnkronos) – “Il volantino comincia parlando degli uomini di cultura che sono nati a Orvieto, ma l’esito è sempre lo stesso: il nemico politico va messo a testa in giù. Questa volta tocca a Roberto Vannacci”. Così l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, promotore di Orvieto ’26, forum dell’indipendenza italiana.

“L’Anpi e Articolo 21 chiamano alla mobilitazione antifascista per impedirci di svolgere ad Orvieto il nostro Forum dell’indipendenza italiana sotto l’egida di Futuro Nazionale, che si terrà dal 18 al 20 settembre – sottolinea – Come se non bastasse mi qualificano come ‘l’attendente del Generale’. Ma questo sarà solo un motivo in più per vederci ad Orvieto, diffondere le nostre idee e ridere di questi trogloditi. Vedremo se in questa occasione avremo la solidarietà dei tanti “democratici” che si scandalizzano per ogni slogan di Futuro Nazionale”.

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