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Alcaraz scatenato in Laver Cup, la reazione show dopo il match point

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz scatenato in Laver Cup. Il tennista spagnolo è impegnato nel torneo che mette di fronte Team Europe contro Team World e che ha preso il via oggi, venerdì 25 settembre, a Londra. Una competizione particolarmente sentita da Alcaraz, tornato in campo agli US Open dopo l’infortunio al polso rimediato a Barcellona che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre quattro mesi. 

Durante la prima sfida tra il norvegese Casper Ruud e l’argentino Francisco Cerundolo, le telecamere di SuperTennis hanno catturato le reazioni di Alcaraz, che ha vissuto soprattutto il super tie break che ha deciso il match con particolare ansia. 

Quando Ruud ha trasformato il match point, vincendo il match con il punteggio di 6-7 (4), 6-4, 10-8 e regalando così il primo punto al Team Europe, lo spagnolo è prima ‘collassato’ su Cobolli e Zverev e poi si è lasciato andare a un urlo liberatorio. 

 

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