Quattro soldati italiani feriti nell’esercitazione Nato in Lettonia

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Quattro militari italiani impegnati nella missione Nato in Lettonia sono rimasti feriti nel corso di un incidente avvenuto durante un addestramento. Secondo quanto rende noto il ministero della Difesa nel tardo pomeriggio di oggi, nel corso di un’esercitazione a fuoco presso l’area addestrativa di Ādaži, in Lettonia, si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro militari italiani dell’Esercito, appartenenti all’11esimo Reggimento Bersaglieri, impegnati nell’ambito della missione Nato Forward Land Forces (Flf) in Lettonia.

Per cause attualmente in corso di accertamento, durante l’esercitazione si è verificato un incidente con un’arma da fuoco non automatizzata installata su un veicolo militare italiano. I colpi esplosi hanno raggiunto un altro veicolo militare italiano sul quale si trovavano i quattro militari coinvolti. I quattro militari sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti presso una struttura sanitaria di Riga, dove sono attualmente sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari.

Secondo le informazioni attualmente disponibili, uno dei quattro militari presenta condizioni più serie. Nessuno dei militari risulta, al momento, in pericolo di vita. Sono state immediatamente avviate tutte le verifiche necessarie per accertare le cause e ricostruire la dinamica dell’accaduto. I familiari sono stati informati.

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