Alcaraz, infortunio preoccupa: Carlos con tutore al braccio a Madrid

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L’infortunio di Carlos Alcaraz preoccupa. Oggi, lunedì 20 aprile, il tennista spagnolo si è presentato ai Laureus Awards di Madrid con un vistoso tutore al braccio destro, dopo l’infortunio che lo ha costretto al ritiro prima dall’Atp 500 di Barcellona e poi dal Masters 1000 di scena nella capitale spagnolo, in cui Jannik Sinner punta ad allungare al primo posto del ranking Atp.

Alcaraz è arrivato sul tappeto rosso con un completo nero ma che non ha potuto nascondere l’evidente tutore sul braccio destro. “Stiamo aspettando un test che faremo in questi giorni e il risultato sarà cruciale per prendere una decisione”, ha detto a margine dell’evento parlando del suo possibile forfait a Roma e Parigi, “sto cercando di essere positivo e di avere pazienza”.

Lo spagnolo aveva infatti rimediato un infortunio al polso durante il match contro Virtanen nel primo turno del torneo di Barcellona, vinto in due set 6-4, 6-2. Durante il primo set infatti, Alcaraz si è toccato il polso dolorante, chiedendo l’interruzione e l’intervento del fisioterapista. Dopo il trattamento lo spagnolo è riuscito a tornare il campo e chiudere il parziale, salvo poi ritirarsi al termine del match.

Alcaraz ora, dopo Barcellona e Madrid, rischia di saltare anche gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, a cui arriva da campione in carica. A lanciare l’allarme è stato Feliciano Lopez, il direttore del torneo della capitale spagnola, che a Radioestadio ha raccontato di aver subito un infortunio simile da giocatore: “Io sono stato fermo circa due mesi, ma non so quale sia l’entità del suo infortunio. Io non riuscivo nemmeno a tenere la racchetta in mano, dopo tornei intensi arrivi stanco e un problema de genere può accadere”.

“Spero non ci sia rottura di qualche piccolo osso del polso”, ha spiegato, “ma penso che sia quasi impossibile che possa giocare a Roma, speriamo riesca a recuperare per Parigi e recuperare il prima possibile, perché per lui è un momento importante della stagione. Ci sono circa 4mila punti in palio”.

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