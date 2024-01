Al Vittoriale 291.504 visitatori nel 2023, è record

(Adnkronos) – Record con 291.504 visitatori per il 2023 al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (Brescia), che ha così superato i numeri pre pandemici, obiettivo che la Fondazione che custodisce la casa-museo di Gabriele d'Annunzio e il suo presidente Giordano Bruno Guerri si erano posti e che è stato raggiunto. L'8,9 per cento in più del 2022 e il 4,4 per cento in più del 2019, fino ad oggi anno del maggiore afflusso alla casa museo. "Il Vittoriale degli Italiani è un cantiere aperto e frenetico. Nel 2023 il bilancio è stato positivo, con utili in attivo e in crescita che ci permetteranno di continuare i lavori di restauro e le nuove aperture – sottolinea il presidente Guerri – La soddisfazione principale è che i lavori e il successo di pubblico siano soprattutto la conseguenza – non la causa – di una mutata percezione di chi il Vittoriale l'ha voluto e creato. Il d'Annunzio modernizzatore e anticipatore, l'uomo capace di guardare nel passato per leggere il futuro è il genius loci che viene sempre più riscoperto fra queste mura, ancora vivo al motto 'Non v'è sosta, non v'è tregua, non v'è sonno'". Il numero di visitatori record nel 2023, spiega Guerri, è "un risultato significativo che conferma ancora una volta il Vittoriale tra le case museo più frequentate al mondo,non solo per la bellezza dei suoi tesori, ma anche per un modello di gestione innovativo ed efficiente che l'ha reso uno dei luoghi simbolo dell'Italia anche all'estero". Il Vittoriale gioca, inoltre, un ruolo centrale nel panorama della gestione culturale da diversi anni essendo, tra l'altro, tra i soci fondatori dell'Associazione GardaMusei, che ha come principale obiettivo la creazione di una rete culturale che dal Garda si estende ad altre sei regioni italiane (dal Trentino alla Sicilia), e che ha lanciato nel 2023 One Garda Ticket, la nuova piattaforma per la vendita di biglietti a prezzo scontato per le attrazioni culturali e turistiche del lago di Garda e dei suoi dintorni. Per il 2024 sono già in cantiere numerose iniziative, a partire dalla grande festa che il 9 marzo darà il via alla stagione primaverile del Vittoriale e vedrà l'inaugurazione contemporanea di cinque mostre, tra cui quella in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi. Anche grazie ai nuovi spazi espositivi sulla Regia Nave Puglia e sotto le gradinate dell'Anfiteatro, è inoltre previsto un aumento del numero delle mostre in programma per quest'anno. Nel periodo estivo il Vittoriale ospiterà anche nel 2024 grandi eventi di musica, teatro e spettacoli come il festival Tener-a-mente, il Premio del Vittoriale e la seconda edizione del percorso di installazioni artistiche di luci e suoni Hedoné. (di Paolo Martini) —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

