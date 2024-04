Al via il Premio Nazionale Letterario “Velletri Libris” per la Narrativa Breve 2024

In attesa della tradizionale rassegna internazionale di letteratura “Velletri Libris”, organizzata dalla Fondazione De Cultura e dalla Mondadori Bookstore Velletri/Lariano/Genzano/Frascati/Cisterna e prevista con tantissimi eventi per l’estate 2024 al Chiostro della Casa delle Culture e della Musica di Velletri, è stato diramato il bando per il Premio Nazionale Letterario “Velletri Libris” dedicato alla Narrativa Breve e giunto alla sesta edizione.

Il concorso, collaterale alla rassegna, prevede l’assegnazione di un premio letterario – consistente nella pubblicazione del proprio scritto – da attribuire a più opere del genere “racconto breve”, inedite, e in lingua italiana. L’obiettivo è quello di incentivare la pubblicazione e dare voce a nuovi scrittori emergenti, premiando i lavori e la loro qualità e incentivando alla lettura e alla scrittura. L’aggiudicazione del premio prevede la pubblicazione dei primi dieci lavori ritenuti meritevoli in un’apposita antologia pubblicata da De Cultura Edizioni e distribuita sul territorio nazionale con prefazione di un autore noto appartenente alla Giuria. La Giuria stessa, che verrà ufficializzata in seguito, si riserva la facoltà di attribuire, ad uno o più lavori individuati, una menzione speciale.

Possono partecipare al concorso autori italiani o di ogni altra nazionalità. Ogni opera dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione dal concorso, soltanto a mezzo telematico, in formato PDF, all’email premio@velletrilibris.it Il racconto inedito – a tema libero – deve essere scritto in lingua italiana in font Times New Roman, carattere 12, interlinea predefinita, e non deve superare le cinque cartelle compreso il titolo per un totale ammesso di 13.000 battute spazi inclusi (con un margine di tolleranza in eccesso di massimo 100 battute).

La scadenza del concorso è fissata per il 20 maggio 2024 alle ore 17.00 e il bando integrale è consultabile sul sito www.velletrilibris.it (sezione Premio Letterario). Link: https://velletrilibris.it/premio-letterario-2024/