Agrigento, vasto incendio raggiunge centro abitato di Santo Stefano Quisquina: evacuate decine di case

(Adnkronos) – Un vasto incendio ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, piccolo centro in provincia di Agrigento. Decine di abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni. Preoccupazione per un deposito di ossigeno e una stazione di servizio che si trova nella zona. Sul luogo i vigili del fuoco, carabinieri e polizia.

A causa dell’incendio, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 118 ‘Corleonese Agrigentina’ dal km 71,600 al km 73,800, a Santo Stefano Quisquina. Il traffico è deviato sul posto. Intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

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