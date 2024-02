Adobe su Apple Vision Pro, tra fotoritocco e intelligenza artificiale

(Adnkronos) – Adobe ha annunciato l'integrazione dei suoi strumenti di intelligenza artificiale generativa, insieme con una selezione dei suoi più apprezzati tool, all'interno del nuovo progetto di Apple, il Vision Pro. Per la prima volta, gli utenti del visore Apple (per ora disponibile solo negli USA) potranno accedere alle funzionalità text-to-image di Adobe Firefly, una famiglia di modelli AI generativi creativi progettati specificamente per un utilizzo commerciale sicuro. Questa integrazione consente di trasformare le parole in immagini, ideando e dando vita alle idee creative. Adobe Firefly, grazie alla sua soluzione creata su misura per visionOS, permette di generare e visualizzare gli artwork su display di grande qualità, rendendo il processo di creazione ancora più intuitivo e vicino alla realtà del contenuto. Adobe ha reso possibile la disposizione delle immagini in contesti fisici all'interno dell'ambiente utente. Gli utenti potranno trascinare le foto fuori dalla finestra principale dell'applicazione per posizionarle su pareti, scrivanie e altri spazi, creando un ambiente di lavoro virtuale che si fonde con quello reale. Questa funzionalità apre la strada a future implementazioni che permetteranno di generare viste panoramiche immersive e ambienti a 360 gradi, ampliando ulteriormente le possibilità creative. In aggiunta, Adobe introduce le Content Credentials, una tecnologia open-source gratuita che funge da etichetta informativa per i contenuti digitali. Questo sistema di etichettatura viene automaticamente allegato e incorporato in tutti i contenuti creati con Adobe Firefly su Apple Vision Pro, garantendo trasparenza sui contenuti e sui dati generati. L'esperienza su Apple Vision Pro è arricchita ulteriormente dall'integrazione di Adobe Lightroom, che offre agli utenti un'esperienza immersiva di editing fotografico. Questa integrazione apre le porte a un nuovo modo di modificare le foto, approfondendo i dettagli e portando in vita la magia di immagini panoramiche a cornice ampia e di ricordi video, con molte altre novità previste per il futuro. Infine, Adobe Fresco e Behance faranno il loro debutto su Apple Vision Pro, potenziando ulteriormente l'ecosistema di esperienze creative disponibili per gli utenti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

