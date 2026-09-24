Addio a Pete Byrne, è morto il vocalist dei Naked Eyes: aveva 74 anni

(Adnkronos) –

È morto Pete Byrne. Il vocalist e co-fondatore del gruppo new wave britannico degli anni Ottanta ‘Naked Eyes’, è scomparso lo scorso 14 settembre 2026 a Los Angeles all’età di 74 anni dopo una breve malattia. La causa della morte non è ancora stata resa nota. Jim Merlis, portavoce del gruppo, ha confermato la morte di Byrne, spiegando che si è spento “serenamente”.

Pete Byrne e Rob Fisher formarono i Naked Eyes nel 1982. Il duo raggiunse il successo internazionale con la cover di ‘Always Something There to Remind Me’, seguita da altri brani di successo come ‘Promises, Promises’, ‘When the Lights Go Out’ e ‘(What) In the Name of Love’. Dopo la pubblicazione del secondo album, nel 1984 i Naked Eyes si sciolsero. Byrne intraprese successivamente la carriera solista e nel 2001 pubblicò ‘The Real Illusion’, il suo unico album in studio.

Nel 2005 Byrne riformò i Naked Eyes. Il gruppo tornò a esibirsi dal vivo. Nel 2021 i Naked Eyes hanno pubblicato ‘Disguise the Limit’, il loro ultimo album in studio.

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