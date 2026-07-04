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Addio a Bruno Ripepi, inventò ‘la radio sulla Roma’: lo speaker aveva 80 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Addio a Bruno Ripepi. Si è spento a 80 anni lo speaker, giornalista e opinionista: una figura storica del mondo radiofonico romano e in particolare romanista. Ripepi, malato da tempo, è stato uno dei primi punti di riferimento nell’universo delle ‘radio romane’, le emittenti locali che hanno dedicato e dedicano tuttora buona parte del palinsesto alla Roma.  

Ripepi è stato tra i protagonisti assoluti dell’etere romano, in particolare tra la fine degli anni ’90 fino al 2015. La trasmissione più importante, e ancora oggi più ascoltata, fu la trasmissione con Mario Corsi su ‘Radio Incontro’, poi diventata ‘Te la do io Tokyo’, condotta da decenni da ‘Marione’, a cui ancor oggi gli ascoltatori si rivolgono con un saluto doc: “Ti sento dai tempi di Ripepi…”. ﻿ 

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