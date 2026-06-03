Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Union Brescia-Ascoli: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Oggi si recupera la finale d’andata dei playoff di Serie C. L’Union Brescia sfida l’Ascoli – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto degli spareggi che regaleranno la promozione in Serie B, nella partita sospesa ieri sera per il maltempo che si è abbattuto sul Rigamonti. Si riparte sul punteggio di 1-1 al minuto 61′ dopo i gol di Rizzo Pinna e Crespi. 

La squadra lombarda ha superato il Catania nell’ultimo turno, mentre i marchigiani hanno battuto la salernitana. Il ritorno è in programma domenica 7 giugno. 

 

La finale tra Union Brescia e Ascoli è in programma oggi, mercoledì 3 giugno, alle ore 19. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su quelli RaiSport. Il match si potrà vedere anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW, su RaiPlay e su LaBChannel. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Crans Montana, l’Italia si costituisce parte civile nel processo

29 Aprile 2026

Crosetto: “No attacco a magistratura, ma preoccupato per alcune tendenze”

19 Dicembre 2023

Premierato, nuovo testo: possibile ricorso al voto anche se sfiducia su singolo provvedimento

5 Febbraio 2024

Biblioteche Roma, oggi apre la Biblioteca Laurentina al Centro culturale Elsa Morante al IX Municipio

31 Ottobre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno