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Addio a Barbara Spinelli, morta a 80 anni la giornalista ed ex europarlamentare

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – E’ morta oggi, all’età di 80 anni, Barbara Spinelli. Lo riferiscono all’Adnkronos fonti parlamentari europee a Strasburgo. Giornalista, figlia di Altiero Spinelli, era stata europarlamentare. 

“Apprendiamo con tristezza e dolore della scomparsa di Barbara Spinelli. Per noi è stata una amica e una collega che in moltissime occasioni, prima da parlamentare europea e poi da editorialista e intellettuale, ci ha guidato e consigliato”. Lo scrivono in una nota gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle (The Left). “Con la sua voce, spesso critica e sempre riconoscibile, Barbara Spinelli ha mantenuto alta l’attenzione ai valori della pace, della giustizia sociale e dell’integrazione europea. Ai suoi familiari inviamo le nostre condoglianze e la nostra vicinanza. Barbara ci mancherà tantissimo”, aggiungono. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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