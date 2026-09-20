Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Evenepoel campione del mondo a cronometro, 2° posto per Ganna

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Il belga Remco Evenepoel è diventato per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il campione della Red Bull – Bora Hansgrohe, si è imposto nella prova iridata di Montreal, in Canada, conquistando la medaglia d’oro con il tempo di 44’53″13, precedendo l’azzurro Filippo Ganna, della Netcompany Ineos, secondo con un ritardo di 57″31.  

Terzo posto per il francese Paul Sexais (a +1’13″04 da Evenepoel). Sedicesimo posto per l’altro italiano in gara, il lombardo Mattia Cattaneo (Red Bull – Bora Hansgrohe). 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Anteprima d’estate, lo stile della bella stagione va in scena a Fieramilano

15 Aprile 2026

Giorgetti “Se la crisi perdura valutare sospensione del patto di stabilità”

9 Aprile 2026

E’ morto Sam Neill, star di ‘Jurassic Park’

13 Luglio 2026

Sinner in semifinale a Indian Wells, Tien ko in due set

12 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno