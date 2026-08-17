Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Colpito da fulmine in Alto Adige, morto escursionista sul Piz Starlex

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Ucciso da un fulmine durante la discesa sul Piz Starlex, in Alto Adige. Sarebbe morto così, a oltre 3mila metri di altezza sopra Tubre in Val Monastero, un escursionista ritrovato senza vita nella notte dopo essere stato segnalato come disperso. L’ultimo contatto telefonico era avvenuto intorno alle 13, direttamente dalla cima del Piz Starlex. In quel momento si stava avvicinando un temporale. Quando, con il buio, l’uomo non aveva ancora fatto rientro, poco dopo le 22 è stata avviata una ricerca attraverso la Centrale provinciale d’emergenza. Il corpo, recuperato e portato a valle, è stato individuato dai soccorritori grazie all’impiego di un drone alle 23.44 nella zona del sentiero n. 4, a circa 2.600 metri di quota, in un terreno impervio. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita da un fulmine durante la discesa. Inutili i soccorsi. Impegnati nell’intervento circa 40 persone del Soccorso Alpino Tubre, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Silandro, Vigili del Fuoco Volontari di Tubre e Soccorso Alpino di Prato allo Stelvio con il drone del distretto. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Caso Adinolfi, difesa chiede ritorno in libertà: Riesame si riserva

27 Luglio 2026

Gb, Nigel Farage rieletto: leader di Reform Uk in Parlamento con il 62,82% dei voti

14 Agosto 2026

Nasce Nim, l’Osservatorio del Nord-Est sull’economia dell’innovazione

7 Dicembre 2023

Wimbledon, oggi Sinner-Borges al secondo turno: orario, precedenti e dove vederla

1 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno