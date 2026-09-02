Acer immagina un handheld da gaming con tastiera integrata

(Adnkronos) – Il DualPlay Mini nasce prima di tutto come handheld Windows, dalla stessa matrice del Predator Atlas 8, che in questi giorni viene affiancato da una nuova variante da 7 pollici. Nella configurazione di base lo schermo è circondato da levette analogiche, croce direzionale e i classici tasti ABXY in stile Xbox, oltre a due grilletti per lato. La particolarità sta nel design “flip-and-swivel”: aprendo il dispositivo e ruotando lo schermo, i comandi da gioco lasciano spazio a una tastiera compatta e retroilluminata.

Con uno schermo da appena 8 pollici, difficilmente il DualPlay Mini potrebbe diventare lo strumento di lavoro principale di qualcuno, a meno di sfruttarne a fondo la possibilità di collegarsi a un monitor esterno. Potrebbe però rivelarsi una valida soluzione di riserva in viaggio, permettendo di portare un solo dispositivo al posto di due. Resta inoltre l’attrattiva di poter giocare a titoli PC pensati per la tastiera su un apparecchio delle dimensioni di uno Steam Deck.

Trattandosi di un concept senza alcun piano di produzione in serie, Acer non ha ancora reso noti i dettagli tecnici interni. Il dispositivo monta un chip Intel e adotta lo stesso sistema di raffreddamento a doppia ventola già visto sul Predator Atlas 8, con una ventola metallica e una in plastica, sebbene le pale dell’elemento metallico risultino più sottili rispetto alla versione precedente. Sul retro trovano posto due porte USB-C, una delle quali con supporto Thunderbolt.

Non è chiaro se Acer trasformerà mai il DualPlay Mini in un prodotto reale con queste caratteristiche. L’azienda presenterà comunque tutte le sue novità hardware nel corso dell’IFA a Berlino questa settimana, occasione in cui si spera di poter mettere le mani sul concept per capire se ha davvero margine per diventare qualcosa di più.

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